Андрій Бєдняков цього року втратив матір. Жінка померла в Маріуполі. Він навіть не встиг з нею попрощатися.

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до померлої в Маріуполі мами. Жінка, яка померла в квітні, 28 листопада могла б відзначити день народження. У своєму блозі Андрій оприлюднив її чорно-біле фото і написав: "З днем народження, Ма. Цінуйте батьків, дуже вас прошу".

Чому померла мама Андрія Беднякова

Жінка довго хворіла, а навесні впала в кому. Не виключено, що до такого стану її довели стреси на тлі війни. На той час Маріуполь перебував у блокаді та під постійним вогнем окупантів. Самопочуття мами Беднякова погіршувалося з кожним днем.

"Здоровій людині було важко, а хворій – в рази важче. У квартирі вже було + 3,0 градусів, а для хворої людини це катастрофа", - коментував раніше Андрій.

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Шоумен не зміг з нею попрощатися. В одному зі своїх інтерв'ю він додав, що досі не може прийняти смерть матері - зможе тільки тоді, коли побуває на її могилі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков став батьком вдруге. Дружина шоумен показала новонародженого сина.

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