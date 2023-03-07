Співачка на камеру прочитала рядки, від яких на очі навертаються сльози, а до горла підступає ком.

Українська співачка Оля Полякова вшанувала пам'ять українського військовополоненого, якого розстріляли окупанти після фрази "Слава Україні!" Знаменитість виклала у своєму Instagram-блозі відео, на якому вона читає вірш поета Петра Маги.

"Стріляти в бік беззбройного - забава,

Тим більш, що він не скиглить і не плаче,

Відео дня

дав чергу і стоїш такий - красава,

бо знаєш, що не буде точно здачі…

День, камуфляж… Не холодно,не жарко,

Зіжрали сонце березневі тіні,

А полонений попросив цигарку,

Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочитала Оля Полякова.

Реакція соцмереж

"Дуже гарний вірш! Росіяни навіть не зрозуміли, що в нас з'явився новий Бандера, новий символ волі, незламності, любові до Батьківщини, сили духу, як і всі інші загиблі! Слава герою! Слава Україні! Смерть противникам!" "Так боляче... Плачу" "Неможливо дивитися та слухати без сліз" "Кланяємось перед героєм"

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося шокуюче відео, як росіяни вбивають українського військовополоненого після того, як він каже "Слава Україні!"

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