Українська співачка Оля Полякова вшанувала пам'ять українського військовополоненого, якого розстріляли окупанти після фрази "Слава Україні!" Знаменитість виклала у своєму Instagram-блозі відео, на якому вона читає вірш поета Петра Маги.
"Стріляти в бік беззбройного - забава,
Тим більш, що він не скиглить і не плаче,
дав чергу і стоїш такий - красава,
бо знаєш, що не буде точно здачі…
День, камуфляж… Не холодно,не жарко,
Зіжрали сонце березневі тіні,
А полонений попросив цигарку,
Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочитала Оля Полякова.
Реакція соцмереж
- "Дуже гарний вірш! Росіяни навіть не зрозуміли, що в нас з'явився новий Бандера, новий символ волі, незламності, любові до Батьківщини, сили духу, як і всі інші загиблі! Слава герою! Слава Україні! Смерть противникам!"
"Так боляче... Плачу"
"Неможливо дивитися та слухати без сліз"
"Кланяємось перед героєм"
Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося шокуюче відео, як росіяни вбивають українського військовополоненого після того, як він каже "Слава Україні!"