Наприкінці червня вона планує заспівати в Празі.

Українська артистка Оля Полякова, яка вела і веде активну гастрольну діяльність, беручи участь у благодійних концертах, завершила тур по США. Тепер вона планує виступити в Празі. Захід заплановано на кінець червня 2022. Про це зірка сповістила у своєму Instagram-блозі.

"Де б ми не були, скільки добра не бачили і що б не їли, ми всі хочемо одного - повернутися додому! Нехай буде Україна, нехай буде перемога, нехай буде мир якомога швидше. Якщо весь світ цього проситиме, то Бог нас обов'язково почує!", - висловилася зірка.

Вона зазначила, що всі зароблені на заходах гроші спрямовані на допомогу українським військовим, які мужньо обороняють свою країну на позиціях.

Нагадаємо, Полякова назвала Соловйова і Скабєєву співучасниками війни і сказала, що "їх потрібно розстріляти".

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