Тарас Мельник лікувався від коронавірусу.

Помер Тарас Мельник - "батько" фестивалю "Червона рута". Музикант пішов з життя у День Соборності України, 22 січня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його донька, Соломія Мельник.

"Тарас Мельник - батько фестивалю "Червона Рута", патріот, ідеолог, музикознавець, піаніст вищого класу, борець за вільну та незалежну Україну, дисидент вищого ґатунку!", - написала вона про свого батька.

Донька розповіла, що життя Мельника забрав коронавірус. Піаністу та співзасновнику фестивалю "Червона рута" було 68 років.

"Тато був представником дуже сильного покоління – вони тоді стояли і вистояли!.. Тато був вірним сином України і все своє свідоме життя він прожив задля неї!", - додала донька та показала фото з архівів, на якому Мельник був ще молодим.

Хто такий Тарас Мельник: довідка УНІАН

Тарас Мельник - відомий український музикознавець, беззмінний директор фестивалю "Червона Рута".

У 1977 році, на п'ятому курсі перед випускними іспитами Мельника виключили з консерваторії за буржуазний націоналізм та відправили на "виправні роботи" на завод, де він пропрацював два роки слюсарем.

У 1980 – 1982 роках він працював викладачем кафедри музичного виховання у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя. Пізніше викладав історію української музики в Національній Музичній Академії України ім. Чайковського.

В 1989 році, разом з Кирилом Стеценком та іншими товаришами зумів організувати та провести у м. Чернівцях перший фестиваль україномовної музики "Червона Рута".

Мельник був кавалером ордену "За заслуги" III ступеня. Понад місяць хворів на коронавірус та перебував у тяжкому стані в лікарні в Ужгороді.

Вас також можуть зацікавити новини: