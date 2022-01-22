Музиканти виконали марш "Зродились ми великої години".

Поліцейські оркестри трьох областей об'єдналися, щоб привітати українців з Днем Соборності.

Музиканти виконали марш "Зродились ми великої години". Ролик виконання опубліковано на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

У 30-х роках минулого століття пісню було затверджено керівним органом ОУН як гімн організації. А у 2018 році її адаптований варіант став маршем українського війська на параді до дня Незалежності України.

"Символічний музичний "ланцюг" простягнувся від Донеччини до Хмельниччини та Сумщини. Ми - це Україна", - йдеться в описі відео.

Поліцейські оркестри грали, зокрема, у Хмельницькому, Маріуполі та Сумах.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Соборності та закликав до єдності.

У Києві утворили ланцюг єднання від Софіївського до Михайлівського соборів.

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Раніше військові оркестри виступили в українських аеропортах в пам'ять подвигу захисників Донецького аеропорту.

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