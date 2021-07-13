Колишній чоловік Примадонни пішов з життя через коронавірус.

Помер режисер і колишній чоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович. Артист лікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza

На початку липня 76-річний екс-чоловік Пугачової заразився коронавірусом. Спочатку він намагався лікувати вірус вдома, але його стан погіршувався. Після цього Стефановича в терміновому порядку госпіталізували.

За інформацією Telegram-каналу колишній чоловік Алли Пугачової лежав в реанімації в лікарні імені Бахрушіних, у нього було велике ураження легенів.

Читайте також"Галкін ще в пасочки грав": в мережі з'явилося пляжне фото Аллі ПугачовоїАлла Пугачова та Олександр Стефанович одружилися 24 грудня 1977 року. Їх шлюб тривав до 24 грудня 1980 року. Стефанович був другим чоловіком Примадонни. Саме його вважають творцем сценічного образу співачки.

Сама Пугачова смерть колишнього чоловіка поки не коментує.

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Автор: Поліна Кузенко