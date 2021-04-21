У США помер незалежний режисер, сценарист, актор, кінопродюсер і монтажер Монте Хеллман.
Про це повідомляє видання Variety.
Читайте такожПомерла зірка "Гаррі Поттера" і " Гострих картузів"
Як повідомляється, Хеллман помер 20 квітня в медичному центрі Ейзенхауера в Палм-Дезерт, Каліфорнія, після падіння в своєму будинку. Йому був 91 рік.
Хеллман був культовим режисером, яким широко захоплювалися в індустрії. Серед його шанувальників - Квентін Тарантіно.
Монте Хеллман доклав руку до створення таких фільмів як "Дорога в нікуди", "Ящик смерті", "Скажені пси", "Дикі ангели" та ін.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Помер соліст класичного складу групи "Пісняри"
- У зірки "Трансформерів" Марка Уолберга померла мати
- Слідом за DMX: у США помер репер Black Rob
- Вагітна дружина Віктора Павлика показала кругленький животик на відео
- У день похорону принца Філіпа Єлизавета II втратила ще одну близьку людину
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram