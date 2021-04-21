Культовий кінорежисер і продюсер Монте Хеллман помер у віці 91 року.

У США помер незалежний режисер, сценарист, актор, кінопродюсер і монтажер Монте Хеллман.

Про це повідомляє видання Variety.

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Як повідомляється, Хеллман помер 20 квітня в медичному центрі Ейзенхауера в Палм-Дезерт, Каліфорнія, після падіння в своєму будинку. Йому був 91 рік.

Хеллман був культовим режисером, яким широко захоплювалися в індустрії. Серед його шанувальників - Квентін Тарантіно.

Монте Хеллман доклав руку до створення таких фільмів як "Дорога в нікуди", "Ящик смерті", "Скажені пси", "Дикі ангели" та ін.

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Автор: Катерина Лиманська