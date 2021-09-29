Сурен Параджанов помер у Києві у віці 63 років.

У Києві у віці 63 років помер Сурен Параджанов - єдиний син українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фотограф Юрій Мечитов.

"З Києва прийшла сумна новина. Помер єдиний син Серго Параджанова (1958)" - написав він.

Відомо, що Сурен Параджанов жив з матір'ю. Світлана Щербатюк-Параджанова померла влітку минулого року на 82 році життя.

Сергій Параджанов - радянський кінорежисер, сценарист і художник. Лауреат безлічі кінопремій, народний артист Української РСР (1990) і Вірменської РСР (1990).

Світова популярність прийшла до Сергія Параджанова після зйомки культових фільмів "Тіні забутих предків" (1965) і "Колір граната" (1968), завдяки яким режисер вважається одним із засновників "нової радянської хвилі" і "поетичного кінематографа".

Параджанов відкрито критикував радянську культурну політику, виступав проти цензури і судових розправ над українською інтелігенцією. В результаті режисер з політичних мотивів був засуджений за звинуваченням в одностатевих відносинах (1974). Пробувши у в'язниці 4 роки, Параджанов звільнився під тиском радянської творчої інтелігенції та міжнародної кампанії.

Повернувся в кінематограф Сергій Параджанов тільки в 1983 році: зняв ряд фільмів, у тому числі "Легенду про Сурамську фортецю" (1984) і "Ашик-Керіб" (1988).

Крім фільмів, Сергій Параджанов створив безліч образотворчих творів: малюнки, колажі, інсталяції, скульптури.

Автор: Денис Прядко