Стелла Клименко померла 13 вересня.

Учасник українського шоу "МастерШеф" Микола Люлько повідомив про смерть своєї 30-річної колеги Стелли Клименко.

"Вічна пам'ять тобі, дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я втратили дорогу нам людину... дівчинка Стелла, так я завжди тебе називав... ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою! Ти наша запальничка! Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже нелегкий проект "МастерШеф. Професіонали"! Я до останнього вірив у диво і чекав на тебе сьогодні на роботі! Але ти не прийшла..." - написав Люлько.

Нагадаємо, дівчина покинула проект "МастерШеф" після того, як у неї виявили коронавірус. Мама дівчини написала, що вона померла раптово і коронавірус тут ні до чого.

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Кулінар працювала в київському ресторані "Аляска" під керівництвом Миколи Люлька. Разом же вони і брали участь у проекті "МастерШеф". Крім того, у Клименка був власний бізнес - вона готувала соуси, маринади, конфітюри, варення. Також дівчина мріяла відкрити свій власний ресторан.

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Автор: Діана Могилєвич