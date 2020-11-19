Причина смерті Рум'янцевої не називається.

У віці 77 років померла відома білоруська і радянська актриса театру і кіно Любов Рум'янцева.

Про це повідомляє кіностудія "Білорусьфільм" на своїй сторінці у Facebook.

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"Кіностудія висловлює співчуття близьким актриси й театру-студії кіноактора...",- йдеться у повідомленні.

Причини смерті Рум'янцевої не повідомляються.

Чим відома любов Рум'янцева

У фільмографії Румянцевої - десятки блискуче зіграних ролей, серед них такі відомі й улюблені глядачем, як: "Альпійська балада", "Анничка", "Дорога на Рюбецаль", "Вінок сонетів", "Розклад на післязавтра", "Три талери".

Актриса також виступала на театральній сцені. Вона багато років працювала в театрі-студії кіноактора "Білорусьфільму". У театрі вона зіграла у спектаклях "Людський голос"," Одруження Бальзамінова","Таланти й шанувальники".

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Автор: Ольга Робейко