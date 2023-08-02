За його словами, була моральна зрада.

Український артист Позитив розповів, що під час шлюбу з Ганною Андрійчук дозволяв собі листуватися з іншими дівчатами.

Екс-дружина "палила" його, тому думала, що справа доходила до фізичної близькості. Хоч насправді фізично він не зраджував дружині, але його листування і її підозри дуже зіпсували їхні стосунки.

"Були листування. Моральна зрада точно була. І морально це зіпсувало наші стосунки. До фізичної зради не доходило нічого, але коли твоя жінка читає таку фігню, вона думає, що все було. Я поважаю себе і поважаю дружину, тому не думаю, що таке могло бути", - сказав Позитив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Розлучення Позитиву і Анни Андрійчук

Відомо, що вони були разом більше 10 років. Вісім років вони перебували в офіційному шлюбі. Однак у 2020 році пара оголосила про розлучення.

Зараз у Позитива є кохана дівчина. Поки він не хоче називати її ім'я. За його словами, зараз не час для цього. При цьому він сказав, що його обраниця працює з дітьми.

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