За словами принца, король Чарльз не розмовляє з ним.

Принц Гаррі заявив, що хотів би помиритися з британською королівською родиною, але його батько, король Чарльз, не буде розмовляти з ним через суперечку про його безпеку. Про це пише Reuters.

За словами Гаррі, він не знає, як довго проживе монарх, який хворий на рак.

У виданні нагадали, що через кілька годин після того, як він програв судову битву з британським урядом щодо його захисту поліцією, принц дав емоційне інтерв'ю BBC, в якому зазначив, що не впевнений, що коли-небудь зможе повернути свою сім'ю назад до Британії.

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"Я хотів би примирення з моєю сім'єю. Життя безцінне. Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові. Він не розмовляє зі мною через ці речі з безпекою, але було б добре примиритися", - підкреслив Гаррі.

Що відомо про стосунки принца Гаррі із сім'єю

У Reuters нагадали, що Гаррі відмовився від королівських обов'язків у 2020 році та переїхав до США, де живе в Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми двома дітьми.

"Після від'їзду вони з Меган піддали королівську родину гострій критиці в документальних фільмах, вибуховому інтерв'ю з ведучою американського ток-шоу Опрою Вінфрі і, що особливо помітно, в біографії Гаррі, що стала бестселером, - "Запасний" ("Spare"). Принц майже не спілкується ні з батьком, ні зі своїм старшим братом, спадкоємцем престолу принцом Вільямом", - додали у Reuters.

Також в минулому році Букінгемський палац повідомив, що в короля Чарльза діагностували невизначену форму раку, але його помічники були позитивно налаштовані щодо його лікування.

Водночас в інтерв'ю BBC Букінгемський палац ніяк не прокоментував коментарі Гаррі про свого батька або примирення. Зокрема прессекретар палацу лиш заявив, що всі питання, які пов'язані охороною принца та поліцією, "неодноразово і ретельно розглядалися судами, і кожного разу вони приходили до одного і того ж висновку".

Судова справа Гаррі - що відомо

Такі заяви Гаррі з'явилися після того, як він безуспішно намагався скасувати рішення Міністерва внутрішніх справ Британії, яке у 2020 році вирішило, що принц не буде мати особистої поліцейської охорони в країні після того, як відмовиться від королівського життя.

Принц наголосив, що він "дуже засмучений цим рішенням" та додав, що "ми думали, що все піде по-нашому".

"У руках мого батька багато контролю і можливостей. Зрештою... все це можна було б вирішити через нього, не обов'язково втручаючись, але відійшовши вбік, дозволивши експертам зробити те, що необхідно", - наголосив Гаррі.

Принц також зауважив, що деякі члени його родини ніколи не пробачать йому написання книги та визнав, що не зможе приїхати зі своїми дітьми на батьківщину.

"Я люблю свою країну, завжди любив, попри те, що робили деякі люди в цій країні. Я сумую за Великою Британією. Я сумую за окремими частинами Великої Британії, звісно, сумую. І я думаю, що це дуже сумно, що я не зможу показати ... моїм дітям мою батьківщину", - підсумував він.

Королівська родина Великої Британії - останні новини

Раніше повідомлялось, що принц Вільям і Кейт Міддлтон святкуватимуть річницю шлюбу в сільській місцевості. За словами експерта, їхній вибір скромного житла замість розкішного готелю - це метафора їхніх стосунків.

Також стало відомо, що король Чарльз ігнорує принца Гаррі. Як кажуть експерти, це він робить для того, аби запобігти не тільки юридичним плутанинам, але й подальшим травмам і драмам.

"Цим керують також ті, кого найнято захищати короля Чарльза від його придворних, які одностайно вважають Гаррі мерзотним. Примирення в осяжному майбутньому малоймовірне", - додала одна з експертів.

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