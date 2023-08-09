Тепер на сайті королівської сім'ї принц Гаррі не "Його Королівська Високість", а просто "він".

Принца Гаррі остаточно позбавили його титулу. На сайті королівської сім'ї, де вказана інформація про кожного її представника, оновили профіль скандального онука Єлизавети II.

І якщо раніше принца Гаррі називали "Його Королівською величністю", то нині цього титулу там немає. Чоловіка Меган Маркл називають "герцогом Сассекським", цей титул йому зберегли.

Як зазначає DailyMail, сайт Royal Family не одразу оновив всю інформацію після Megxit - рішення принца Гаррі і Меган Маркл почати життя окремо від родини. А після смерті Єлизавети II там і зовсім було багато неактуальної інформації. Однак тепер все почали змінювати, а Гаррі втратив титул навіть там.

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Тепер "Його Королівською величністю" на сайті Royal Family називають лише одного з онуків Єлизавети II. Раніше це торкнулося і дружини принца Гаррі. Вже кілька років Меган згадується лише як "вона" або "герцогиня", але не "Її Королівська Високість".

Чому принца Гаррі позбавили титулу

Нагадаємо, у 2020 році принц Гаррі і Меган Маркл вирішили вийти з королівської сім'ї і відмовилися від деяких титулів. Однак вони захотіли залишити собі титули "герцог" і "герцогиня".

Після цього прес-служба Букінгемського палацу повідомила, що принц Гаррі і Меган Маркл більше не бути "високопоставленими" членами королівської сім'ї і носити титул "королівських високостей". Однак донедавна цей титул все одно можна було помітити на веб-сайті королівської родини.

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