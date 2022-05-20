Колега Потапа вважає, що зірок з такою думкою не можна було допускати до оцінювання міжнародного конкурсу.

Який день у пресі не вщухає обговорення з приводу висловлювання Ірини Федишин. Співачка, яка оцінювала виступи зірок на Євробаченні від України зазначила, що не розуміє представників ЛГБТ-спільноти і що одностатеве кохання - це гріх, за що на неї накинулися і шанувальники, і колеги, звинувативши в гомофобії.

Продюсер MOZGI Ірина Горова вважає, що Федишин з її думкою не повинні були допускати до оцінювання. Таку позицію вона озвучила в інтерв'ю "Слава+".

"Не можна так говорити. Зараз час свободи і самовираження. У цьому конкурсі дуже багато представників ЛГБТ. Я вважаю, наша країна мало працює із зовнішнім контекстом в питанні культури. Такого не повинно було бути. Не могли судити конкурс люди, які відкрито говорять про своє якесь "не таке" ставлення до ЛГБТ-культури", - зазначила Ірина.

Горова також додала, що Євробачення-2023 має пройти в Маріуполі.

"Це має бути територія України. І всі люди повинні приїхати і відчути це місце. Це буде святе місце", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова розповіла, як прихистила в підвалі 30 осіб під час обстрілу.

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