Українська телеведуча Леся Нікітюк зіграла в гру "Правда чи брехня" на розважальному шоу "Хто зверху?"
Дівчина повинна була озвучити якийсь факт зі свого життя, а її суперник - вгадати, правду вона сказала або збрехала. Так, Нікітюк заявила, що під час інтерв'ю з ведучим Дмитром Гордоном останній сидів у сімейках, оскільки їх камера знімала тільки по пояс. Її суперник зазначив, що це брехня.
"Він (Гордон, - УНІАН) в сімейках не сидів, він сидів у стрінгах", - сказала Леся і голосно розсміялася.
Читайте також"Дорікаю за кожну копійку": Полякова розповіла про розорення свого чоловікаА ось український відеоблогер ЯнГо, який зіграв разом з Лесею, розповів, що одного разу брав інтерв'ю у Уїлла Смітта. Леся трохи подумала і відповіла, що це правда. І таки так, ЯнГо їй не збрехав.
Нагадаємо, раніше син Дмитра Гордона вперше показав свою красуню-дівчину, з якою зустрічається вже чотири роки.
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