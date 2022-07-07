Не всі зіркові пари пройшли випробування війною.

В українському шоу-бізнесі було багато, здавалося б, міцних пар, на стосунки яких не може вплинути ніщо, навіть війна. Але, як виявилося, не все так гладко.

Сьогодні пропонуємо вам згадати про пари, які розлучилися за час російського вторгнення.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес

Їх історія кохання починалася дуже романтично. Дорофєєва заради Дантеса навіть покинула свого коханого. Закоханий музикант зробив їй дуже несподівану пропозицію руки і серця - прямо в ефірі радіо. Звичайно, вона погодилася, і вони зіграли лавандове весілля. В їх щире і вічне кохання вірили всі, але в березні 2022 року стало відомо про їх розрив.

Пізніше з'ясувалося, що Надя зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним, який, за словами його екс-дружини Даші, їй зрадив. Ось так і закінчилася одна прекрасна історія і почалася інша, але якою вона буде - ми дізнаємося пізніше.

Даша і Міша Кацуріни

Про розлучення цієї пари стало відомо одразу після новини про розрив Дорофєєвої і Дантеса. У пари є двоє прекрасних діток, але навіть малюки не допомогли їм зберегти шлюб.

Так, Кацурін зараз зустрічається з Дорофєєвою, а його екс-дружина Даша проводить час з Дантесом. Любовний чотирикутник чи що виходить? Колись ми про це дізнаємося.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

Актор Дмитро Ступка багато років був одружений на моделі Поліні Логуновій. Він часто говорив про те, що Поліна любить розкішне життя, а він їй цього дати на даний момент не може. Можливо, саме фінансові проблеми спровокували розлучення цієї зіркової пари. Втім, Логунова довго не страждала і завела нові стосунки з американцем, який до того ж вже освідчився їй.

Тарас і Тіна Цимбалюк

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк шокував новиною про розлучення з дружиною Тіною, з якою вони офіційно одружилися тільки минулого року. У своїх соцмережах вони виглядали досить щасливою парою і говорили про безмежне кохання один до одного. Але як з'ясувалося пізніше, вони не пройшли випробування війною.

Юрій Бардаш та Єлизавета Коцюба

Після того як продюсер Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною, від нього пішла дружина Єлизавета Коцюба. Жінка оприлюднила пост у своїх соціальних мережах зі словами: "Юра прощай, Юра прости" і додала хештег "#українапонадусе". Причиною розлучення цієї пари стали різні політичні погляди. Вона підтримує Україну, а він - Росію.

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