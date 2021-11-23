Стикаючись в ефірі або в житті, Пугачова не упускала випадку підколоти Понаровську.

Співачка й актриса Ірина Понаровська заявила, що Алла Пугачова демонструвала своє зневажливе ставлення до неї.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман у програмі "А поговорить?".

"Алла в мою сторону відпускала якісь жарти. У кожному жарті є частка жарту. Мені ця ситуація дійсно була неприємна. Зі мною говорили, як трохи з навіженою: "Ой-ой-ой, а хто це така? Та чи не блакитна кров у вас?",- розповіла Понаровська.

Читайте такожАлла Пугачова показала своє справжнє волосся (відео)Наприклад, на одній з ТВ-програм Пугачова з іронією і знущанням в голосі зверталася до співачки: "Хто це? Хто це така красива жінка? Ірочка! Понаровська!".

Шихман зазначила: ходять чутки, що Алла Борисівна прикрила Ірині лавочку.

"Нічого не знаю і знати не хочу. У мене немає ворогів. Але Алла мене підколювала і не один раз. Я ні з ким не змагаюся. Я в спорт на сцені не граю", - розповіла співачка.

"Ми з Аллою йшли паралельно...", - підсумувала Понаровська.

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Нагадаємо, раніше співачка і екс-солістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна в одному з інтерв'ю розповіла, що Пугачова завжди впливала на долі артистів і могла "руйнувати кар'єри неугодних". "Вона може зробити один дзвінок і сказати, щоб цієї людини не було на "Першому каналі" ніколи", - стверджувала Наталя.

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Автор: Віолетта Орлова