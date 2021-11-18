Примадонна позувала поруч з артистом Олександром Буйновим.

Російський артист Олександр Буйнов вирішив провести один зі своїх вечорів разом зі своїми друзями, зірковою парою Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

Так, артист прийшов до них у гості і навіть влаштував міні-фотосесію. Пізніше в своєму інста-блозі він показав фото з помолоділою Примадонною, яка постала в чорній міні-сукні. Раніше схожий знімок публікував Максим Галкін.

Читайте такожДмитро Гордон розсмішив курйозним фото з дружиною"В гостях у друзів. Як добре зустрічатися з приводу і без... Провели прекрасний вечір", - підписав знімок Буйнов.

"Всі такі красиві", "Примадонна, вона і є Примадонна", "Шикарна Алла Борисівна", "Класні", "Я від вас балдію", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше лікар розсекретив вартість голлівудської посмішки Алли Пугачової. Виявляється, артистка ставила собі імпланти, а потім керамічні вініри. В цілому перетворення посмішки їй обійшлося більш ніж за 700 тисяч гривень.

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Автор: Діана Могилєвич