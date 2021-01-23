Два дні тому Філіп Кіркоров закликав росіян згуртуватися навколо "лідера".

Відома російська співачка Алла Пугачова відписалася в Instagram від Філіпа Кіркорова, який закликав сьогодні підтримати президента Росії Володимира Путіна.

Про це у своєму Telegram-каналі "Кривава бариня" повідомила телеведуча Ксенія Собчак.

"Ось тобі бабка і Юр'єв День!)) "- прокоментувала спостереження Собчак.

При цьому, як повідомляє "Собеседник", Пугачова підписалася на заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального, якого сьогодні вийшли підтримати десятки тисяч людей по всій Росії.

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Відзначається, що два дні тому Філіп Кіркоров закликав росіян «згуртуватися навколо «лідера».

"На честь сьогоднішньої дати: абсолютне #очко 21.01.21 пропоную всім "обнулитися"! Блогерам та іншим "новачкам" пропоную закінчити грати в серйозні ігри... Привертати до себе увагу елементами шоу. Вже хто-хто, а я в шоу експерт! Минулий рік нам дав стільки проблем і складнощів, що зараз всі повинні бути єдині з нашим «лідером», здається, у нас вже був один «німецький» пацієнт в історії, всі пам'ятають до чого це призвело», - написав Кіркоров.

Повернення і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: УНІАН