Майстер з Ужгорода продає ляльки у вигляді сувенірів.

Майстер з Ужгорода Марина Федчик шиє ляльки вуду "Путін", а потім продає їх. Виручені гроші вона спрямовує Збройним силам України.

Цікаво, що дівчина шиє ляльки вуду без обличчя президента РФ Володимира Путіна, оскільки вважає, що це було б занадто багато честі для нього.

"Я побачила в Інтернеті в однієї з моїх подружок-лялькарні, яка зробила це в один з перших днів, але у неї він був з вишитим обличчям, схожий на Путіна. А мені здалося, що це дуже багато для нього честі. Тому я використовую тільки основні пункти для ляльки вуду, це образ і послання світобудови", – сказала жінка в коментарі "Суспільному".

Крім того, жінка шиє ляльки вуду "Путін", підвішуючи його на український прапор.

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