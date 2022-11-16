За словами актора, його син піде воювати, якщо отримає повістку.

Російський актор Дмитро Харатьян, який підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна, вирішив відправити свого єдиного сина на війну в Україні.

У недавньому інтерв'ю він заявив, що його 24-річний син має проблеми зі здоров'ям, але якщо йому прийде повістка, він піде вбивати українців.

"Моєму синові 24 роки. Він не служив. У нього проблеми із зором, у нього стаття є, у військовому квитку написано. Але у воєнний час він призовний, але поки не отримав повістку. Якщо отримає - піде. А що? Справа навіть не в батькові, і не в тому, що я такий правильний державник. Справа в ньому самому, я його знаю, і ми з ним говорили на ці теми. Він піде, звичайно. Якщо буде необхідність", - сказав Харатьян.

Він згадав і те, що сам служив в армії. Відтоді пройшло вже 40 років, проте сам він чомусь не хоче їхати на фронт гарматним м'ясом.

Хто такий Дмитро Харатьян

Дмитро Харатьян - народний артист Російської Федерації. Він всіляко "топить" за Росію.

У липні 2022 року Харатьян підтримав поранених окупантів, відвідавши Центральний військовий госпіталь імені Вишневського в Підмосков'ї.

21 серпня 2022 року брав участь у святковому концерті присвяченому Дню прапора Росії, який проводився в раніше окупованому Херсоні.

Нагадаємо, раніше журналісти пояснили, як "гардемарин" Харатьян перетворився на пропагандиста.

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