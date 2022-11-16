Російський актор Дмитро Харатьян, який підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна, вирішив відправити свого єдиного сина на війну в Україні.
У недавньому інтерв'ю він заявив, що його 24-річний син має проблеми зі здоров'ям, але якщо йому прийде повістка, він піде вбивати українців.
"Моєму синові 24 роки. Він не служив. У нього проблеми із зором, у нього стаття є, у військовому квитку написано. Але у воєнний час він призовний, але поки не отримав повістку. Якщо отримає - піде. А що? Справа навіть не в батькові, і не в тому, що я такий правильний державник. Справа в ньому самому, я його знаю, і ми з ним говорили на ці теми. Він піде, звичайно. Якщо буде необхідність", - сказав Харатьян.
Він згадав і те, що сам служив в армії. Відтоді пройшло вже 40 років, проте сам він чомусь не хоче їхати на фронт гарматним м'ясом.
Хто такий Дмитро Харатьян
Дмитро Харатьян - народний артист Російської Федерації. Він всіляко "топить" за Росію.
У липні 2022 року Харатьян підтримав поранених окупантів, відвідавши Центральний військовий госпіталь імені Вишневського в Підмосков'ї.
21 серпня 2022 року брав участь у святковому концерті присвяченому Дню прапора Росії, який проводився в раніше окупованому Херсоні.
Нагадаємо, раніше журналісти пояснили, як "гардемарин" Харатьян перетворився на пропагандиста.