Бразильська актриса Луселія Сантус заробила шалену популярність завдяки цій ролі.

"Рабиня Ізаура" - це культовий бразильський телесеріал, який вперше вийшов на екрани в 1976 році. У головних ролях знялася юна актриса Луселія Сантус і зірки бразильських телесеріалів того часу: Рубенс ді Фалко, Норма Блум, Атила Йориу.

Примітно, але практично нульовий досвід головної героїні не завадив їй майстерно виконати свою роль і на багато років залишитися в пам'яті телеглядачів усього світу

Зараз Луселії Сантус - 64 роки. У 2022 році вона відзначила 50 років своєї кінокар'єри. За цей час вона знялася в 18 серіалах і 17 кінофільмах. Також на її рахунку і кілька режисерських робіт.

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Саме після виходу бразильської теленовели на юну Сантус чекав неймовірний успіх: серіал обговорювали годинами, а сама зірка стала дуже впізнаваною у всьому світі.

Остання велика робота Луселії Сантус на ТБ була ще в 2011 році. Зараз вона веде свій блог в Instagram.

Сторінка налічує понад 110 тисяч фоловерів. Там вона розповідає про своє життя, показує подорожі.

В особистому житті у неї було два невдалих шлюби. Судячи з усього, думки про нове заміжжя вона залишила і живе в своє задоволення.

Нагадаємо, що стало з актрисою, яка виконала роль кучерявки Сью, через тридцять років після прем'єри.

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