Телеведуча розповіла, як окупанти обстріляли Ле-маршрутку.

Українська телеведуча Леся Нікітюк у програмі "Сніданок з 1+1" розповіла, як відреагувала на обстріл маршрутки, на якій вона подорожувала Україною разом зі своєю командою.

"На жаль, маршрутку обстріляли, влучила ракета в ангар, вилетіли шибки. Я не встигла ще розплакатися, коли виклала фотографії, як люди почали писати мені, що ми готові твою маршрутку повністю переробити і вона буде їздити далі", - поділилася Леся Нікітюк.

Також вона розповіла, що зараз знаходиться в рідному Хмельницькому, де працює у волонтерському центрі, який допомагає вимушеним переселенцям з міст, де йдуть активні бойові дії.

"Кожен день ми зустрічаємо людей, які змушені покинути свої будинки через обстріли. Ми допомагаємо їм розслабитися, намагаємося смачно годувати, у нас великий колектив, всієї школи, де я колись вчилася. Там і директор, і завуч, психологи і вчителі працюють щодня. Ми прийняли близько 50 сімей, кішок, собак, всіх намагаємося забезпечити любов'ю і ласкою. А потім люди або рухаються далі до своїх родичів в інших областях, або залишаються в нашому місті", - додала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в інтерв'ю УНІАН розповіла, як переживає війну, розв'язану на нашій землі Росією, чим допомагає військовим і переселенцям, що дає їй сили не впадати у відчай і якою вона бачить Україну після нашої перемоги.

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