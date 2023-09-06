Вона каже, що думала про усиновлення.

Українська блогерка Раміна Есхакзай неодноразово говорила, що не хоче самостійно народжувати дітей, проте її відвідують думки про усиновлення.

В інтерв'ю Дмитру Гордону вона сказала, що, швидше за все, сама не хоче народжувати через пережитий непростий період. Як виявилося, коли батько Раміни пішов з сім'ї, їй довелося взяти на себе відповідальність за маму і сестру Діану.

За її словами, в цей непростий життєвий період вона була в ролі мами для своєї молодшої сестри. Вона так чинила по відношенню до неї, тому що не хотіла, щоб Діана відчувала себе недолюбленою.

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Дмитро Гордон, у свою чергу, зазначив, що Раміна захоче народити дитину, коли зустріне чоловіка і покохає його по-справжньому. Блогерка відповіла, що це стереотип.

Варто відзначити, що дівчина неодноразово говорила, що готова до стосунків з чоловіком, у якого вже є діти.

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай згадала про життя в Росії і сказала, що думала залишитися жити і працювати в Москві. Однак незабаром вона зрозуміла, що це була її помилка, за яку їй довелося розплачуватися після повномасштабного вторгнення.

За її словами, в мережі їй почали писати про те, що це вона винна у війні. Як зізналася знаменитість, її навіть відвідували думки про суїцид.

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