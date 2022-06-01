Учасники групи підтримали Україну.

Німецька метал-група Rammstein дала концерт у Цюріху, під час якого вирішила підтримати Україну у розв'язаній РФ війні. Учасники гурту прямо на сцені розгорнули прапор України.

Так, один з фанатів прийшов на концерт з українським прапором. Після того як музиканти виконали пісню Engel, вони спустилися на надувних човнах в натовп шанувальників і підхопили наш прапор.

"Рука об руку, більше ніколи не будемо самотніми", - повідомляє прес-служба групи на сторінці в Facebook.

Крім того, оглядачі видання Tribune de Genève зазначили, що під час виступу Rammstein на сцені були спецефекти - вибухи, які нагадували про війну в Україні.

"Вибухи на сцені іноді нагадували війну біля воріт Європи. Жовто-блакитний прапор замайорів над натовпом на кілька миттєвостей, перш ніж вона його "всмоктала" назад", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше в кліпі Stefania знайшли пророцтво для України та Росії.

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