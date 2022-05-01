Трек входить у новий, восьмий, студійний альбом музикантів.

Німецька метал-група Rammstein випустила новий кліп на трек Angst ("Страх" - в перекладі з німецької), який входить у новий, восьмий, студійний альбом музикантів.

Кліп Angst витриманий у червоно-чорно-білих тонах. У ньому соліст групи, Тілль Ліндеманн, одягнений в гамівну сорочку. Його підвозять до трибуни і піднімають, щоб він міг декламувати свою промову суспільству - щасливі і безтурботні люди змінюються після того, як з телевізора починають транслювати промови вождя. Охоплені страхом і панікою, вони починають замикатися у своїх будинках, будують навколо стіни і купують зброю в спробі захистити себе.

У фіналі кліпу люди вже дивляться в екран без емоцій, без хвилювань дивляться на жах і страждання на конкретному прикладі - страждання жінки і дитини, обгороджених колючим дротом.

Нагадаємо, в Росії в Пензенському державному університеті кураторам студентських груп роздали методичні посібники про те, як за зовнішніми ознаками розпізнати студентів, які "становлять загрозу".

Так, в методичці зазначено, що про деструктивну поведінку можна говорити, якщо студент малює "моторошні і лякаючі" картинки або слухають такі групи, як Rammstein.

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