Учасники легендарної американської рок-групи звернулися до ключових діячів усього світу із закликом підтримати Україну під час війни.

Відома група Red Hot Chili Peppers взяла участь у благодійному онлайн-марафоні на підтримку України "Stand Up For Ukraine". Музиканти закликали світових лідерів допомагати українцям у такий непростий час. Крім того, артисти закликають жителів інших країн надавати посильну допомогу біженцям, які змушені рятуватися від нападу російських окупантів.

Ролик із зверненням групи Red Hot Chili Peppers з'явився на їх офіційній сторінці в Facebook.

"Ми тут, щоб висловити підтримку Україні. Ми хотіли б допомогти зібрати гроші, а також попросити світових лідерів зробити все можливе, щоб допомогти біженцям. Адже біженці також потребують допомоги", - заявили артисти.

Нагадаємо, переможці Євробачення 2021 Maneskin записали ролик в підтримку України. Відео починається словами"як ви спите ночами"?

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