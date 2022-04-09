На додаток до зібраного під час конференції Європейський банк реконструкції та розвитку зобов'язався надати позику в 1 млрд євро для переміщених осіб.

Міжнародна конференція донорів у Варшаві "Stand Up for Ukraine" зібрала на допомогу біженцям з України 9,1 млрд євро.

Як передає DW, про це сьогодні повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у польській столиці.

"Ми хочемо об'єднати весь світ, щоб допомогти біженцям всередині і за межами України", - підкреслила вона.

Зокрема Німеччина, за інформацією федерального канцлера Олафа Шольца, надає додаткові 425 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги та допомоги для розвитку України та сусідніх з нею країн. Крім того, на медичне забезпечення буде виділено 70 млн євро.

"Німеччина підтримує Україну", - підкреслив глава німецького уряду.

Зазначається, що на додаток до зібраного під час конференції, Європейський банк реконструкції та розвитку зобов'язався надати позику в 1 млрд євро для переміщених осіб.

"З одержаних у результаті 10,1 млрд євро 1,8 млрд призначені для внутрішньо переміщених осіб і 8,3 млрд євро - для біженців в прифронтових державах-членах ЄС і в Молдові", - йдеться в повідомленні з посиланням на комюніке Єврокомісії.

Кошти будуть передані на проекти ООН і місцевих організацій, що займаються наданням допомоги біженцям.

Конференція донорів була скликана неурядовою організацією Global Citizen, Єврокомісією та урядом Канади. У своєму відеозверненні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що єдине, чого домігся Володимир Путін, розв'язавши війну проти України, це гуманітарної кризи, яка посилюється з кожним днем.

Міжнародній конференції передувала компанія Stand Up for Ukraine в соціальних мережах за участю десятків музикантів, кіноакторів і спортсменів, які користуються світовою популярністю. Зірки - від Елтона Джона до Селін Діон - закликали робити пожертви на користь українських біженців.

Зазначається, що перед початком агресивної війни Росії в Україні мешкали 44 млн осіб. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, починаючи з 24 лютого, країну покинули близько 4,4 млн осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Британія готує потужну підтримку Україні. Мова йде про 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні комплекси.

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