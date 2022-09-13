У Михайла діагностували тактильну гіперчутливість.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, що почала помічати за старшим сином Михайлом незвичну поведінку. Тому вона була змушена звернутися до фахівця за допомогою.

Виявилося, що трирічному хлопчикові не подобається, коли до нього доторкаються без дозволу. Спочатку Тодоренко думала, що так малюк відстоює свої особисті межі, але пізніше усвідомила, що така поведінка є серйозною проблемою.

"У Майкла тактильна гіперчутливість. Такі дітки кидаються з крайності в крайність, то уникаючи дотиків, то навпаки демонструючи сильну потребу в міцних обіймах. Пару місяців тому малюк повідомив нам: "Я не люблю, коли мене чіпають без дозволу". Я зраділа, бо побачила в цьому відстоювання особистих кордонів. Однозначно так і є, але виявилося, що багато діток в певному віці переживають тактильну гіперчутливість - вони просто по-іншому відчувають, і їм неприємні раптові погладжування без попередження. Мабуть, все трохи гостріше і яскравіше", - написала Регіна в своєму Telegram-каналі.

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Вона додала, що така гіперчутливість може негативно позначитися на нервовій системі дитини, тому зараз вона працює з психотерапевтом, щоб налагодити цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше зрадниця Тодоренко назвала новонародженого сина Миром. Пізніше користувачі мережі захейтили Регіну за ім'я дитини.

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