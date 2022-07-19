У червні Тодоренко вдруге стала мамою.

Опальна співачка і телеведуча Регіна Тодоренко вдруге стала мамою. 19 червня вона народила ще одного сина своєму чоловікові, російському артисту Владу Топалову.

Відомо, що новонародженого назвали Миром. Втім, незрозуміло - повне це ім'я або скорочене від Мирослава або Мирона.

Відомо, що пологи проходили в Маямі. У цей момент поруч зі співачкою був її чоловік і старший син Майкл.

"Наша з Владом Топаловим любов створила ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш світ, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат готовий тебе зжерти. Спасибі, що вибрав саме нас. Ти ще зовсім крихітка, хоч за вагою богатир. Рости гідною людиною, люби життя, неси людям мир", - написала Тодоренко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко досі мовчить про війну в рідній Україні, прикриваючись різними політичними поглядами зі своїм чоловіком-росіянином. Більш того, вона говорила, що не хоче влазити в політичні теми, оскільки їй потрібно думати про вагітність і готуватися до появи малюка на світ.

Також Тодоренко в новій пісні "Он за мной" попрощалася зі своїми рідними з Одеси. Вона заспівала про кохання до Топалова і попросила батька більше їй не дзвонити. Також у пісні вона заявила про те, що на Батьківщину не повернеться.

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