Телеведуча засвітила вагітний животик.

Опальна співачка і телеведуча Регіна Тодоренко засвітила вагітний живіт. Так, вона чекає на другу дитину від чоловіка, російського артиста Влада Топалова.

Довгий час Регіна приховувала другу вагітність, але шанувальники вже давно почали підозрювати, що вона носить під серцем малюка. Одного разу зірка "спалилась" в ефірі шоу "Маска", а днями таки показала кадри з вагітним животиком.

Зазначимо, для Регіни Тодоренко це буде друга дитина. У 2018 році в шлюбі з Владом Топаловим у неї народився син Михайло. Стать другої дитини поки невідома.

Нагадаємо, раніше опальна Регіна Тодоренко натякнула на дружбу між Україною і Росією.

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