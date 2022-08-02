Скриптоніт на одному зі своїх концертів / Ілюстративне фото / instagram.com

Популярний репер з Казахстану Скриптоніт пожертвував Україні 20 тисяч доларів. Кошти були перераховані на рахунок благодійного фонду Марії Єфросиніної "Фонд Маша". Про це прес-служба організації повідомила в Instagram-блозі, додавши відповідні документи. 

Повідомляється, що гроші підуть на те, щоб закупити необхідні ліки для дітей і дорослих для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перинатального центру та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Е. Е. Корабелеша.

"Спасибі співакові не тільки за публічні висловлювання, а й за допомогу", - сказано на сторінці. 

Скриптоніт підтримав Україну грошима / Фото - instagram.com/masha.foundation/
Скриптоніт підтримав Україну грошима / Фото - instagram.com/masha.foundation/
Скриптоніт підтримав Україну грошима / Фото - instagram.com/masha.foundation/

Нагадаємо, на недавньому концерті в Казахстані Скриптоніт вшанував пам'ять загиблих українців. Після такого вчинку зал "вибухнув" гучними оваціями. 

Також УНІАН писав, що благодійний фонд метал-групи Metallica пожертвував $ 500 тисяч українським біженцям.

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