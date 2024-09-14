Виконавиця поділилася першими кадрами після пологів.

У відомої американської реперки Cardi B народилася третя дитина. Зірка показала немовля та розкрила його стать.

Радісною звісткою знаменитість поділилася у своєму Instagram. Вона опублікувала фото, на яких показалася після пологів разом з малюком на руках.

Як зазначила реперка, у неї народилася донька. Дівчинка з'явилася на світ ще 7 вересня, але новиною зірка поділилася лише зараз. До слова, у Cardi B є ще двоє дітей: 3-річний син та 6-річна донька.

Відео дня

"Найгарніше маленьке створіння. 07.09.24", – підписала світлини виконавиця.

У пологовий будинок знаменитість прийшли привітати її найрідніші люди. Зокрема, її старші діти вже встигли познайомитися з молодшою сестрою, а також підтримати екс-дружину прийшов музикант Offset. Як відомо, пара розлучила влітку. Проте, ймовірно, вони залишилися у гарних стосунках та підтримують спілкування.

Cardi B – одна з найвідоміших реперок у світі. Виконавиця – володарка семи статуеток премії Billboard Music Awards, дев'яти статуеток церемонії BET Hip Hop Awards, а також трьох від American Music Awards і MTV Video Music Awards. Зірка увійшла до "100 найвпливовіших людей в світі" за версією журналу Time.

Нагадаємо, раніше Cardi B розповіла, як її домагався фотограф відомого глянцю.

Вас також можуть зацікавити новини: