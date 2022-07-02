Співачка прийшла на концерт свого бойфренда - репера A$AP Rocky.

Відома барбадоська співачка Ріанна вперше після пологів офіційно з'явилася на публіці. Знаменитість після народження первістка намагалася ніде не з'являтися, але зробила виняток для концерту батька своєї дитини - A$AP Rocky.

Співачку помітили в натовпі, поки вона з охороною пробиралася на місце, щоб насолодитися виступом бойфренда. Відео одразу просочилося в мережу.

Як зазначає видання TMZ, Ріанна приїхала до Лондона разом зі своїм маленьким сином. Їх помітили під час посадки на літак в аеропорту Лос-Анджелеса.

Як відомо, співачка взяла паузу у своїй музичній кар'єрі і вирішила повністю віддатися материнству. За її словами, їй подобається бути в ролі мами, і вона вже звикла до цього стану.

Як повідомляв УНІАН, про те, що Ріанна вагітна стало відомо 31 січня, коли під час прогулянки зі своїм бойфрендом, папараці помітили її вагітний животик, і встигли зняти її на камеру.

На останніх місяцях вагітності Ріанна підкреслювала живіт стильними нарядами, в яких вона з'являлася на світських заходах. Співачка народила свого первістка 13 травня в Лос-Анджелесі.

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