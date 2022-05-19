Вона народила сина від свого бойфренда - репера A$AP Rocky.

34-річна барбадоська співачка Ріанна вперше стала мамою.

Вона народила сина від свого бойфренда-репера A$AP Rocky( Ракім Майерс), повідомляє видання TMZ з посиланням на наближене до артистки джерело.

Зазначається, що дитина з'явилася на світ 13 травня в Лос-Анджелесі.

Як назвали малюка, новоспечені батьки поки не говорять.

Зазначимо, що і для Ріанни, і для A$AP Rocky малюк став первістком. Пара почала зустрічатися не так давно. При цьому Ріанна, за її словами, хоче народити своєму коханому трьох або чотирьох дітей.

Як повідомляв УНІАН, про те, що Ріанна вагітна стало відомо 31 січня, коли під час прогулянки зі своїм бойфрендом, папараці помітили її вагітний животик, і встигли зняти на камеру.

На останніх місяцях вагітності Ріанна підкреслювала живіт стильними нарядами, в яких вона з'являлася на світських заходах.

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