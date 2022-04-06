Артист розкритикував жителів Росії за бездіяльність.

Відомий у всьому світі український артист та учасник України на Євробаченні Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, розповів, що був шокований звірствами російських окупантів у передмісті Києва, зокрема в Бучі.

В інтерв'ю "ТаблоІD" знаменитість заявив, що він не може пояснити, чим керуються загарбники. А ще він був шокований, коли РФ назвала фейком звірства в Україні.

У Данилка журналіст запитав, які покарання мають нести росіяни за цю війну проти України.

"Воно (покарання, - УНІАН.) вже відбувається. Блокування та ставлення всього світу до жителів Росії. Звичайно, багато хто абсолютно, як вони думають, ні до чого, мовляв, "а що ми зробимо"?

Приведу наприклад слова Джорджа Оруелла: "Люди, які обирають негідників, невдах, злочинців, злодіїв, не є жертвами. Вони є учасниками". Це абсолютно точне формулювання. Твоя бездіяльність вартує життя. Як би там не ставилися", - наголосив артист.

Раніше Андрій Данилко згадав, як вперше особисто познайомився з президентом РФ Путіним. Музикант каже, що російський політик в житті дуже відрізняється від телевізійного образу.

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