Він, за словами артиста, був зовсім не такий, як на телеекрані.

Український музикант Андрій Данилко згадав, як вперше особисто познайомився з президентом РФ Путіним. Музикант каже, що російський політик в житті дуже відрізняється від телевізійного образу.

Про це артист розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Данилко, вже більше двадцяти років виступає в образі Вєрки Сердючки зізнався, що вважає Путіна злочинцем, і сподівається "включити телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних зі своєю зграєю-лійкою".

"Я пам'ятаю свої враження, коли була його інавгурація. Пам'ятаєте ці кадри? Москва порожня, їдуть машини Путіна, навколо мотоциклісти, і він їде на інавгурацію. Пафос такий. А я думаю: "ти ж доросла людина! Так може робити Сердючка. Ну, по приколу! Типу, зірка! А ти доросла людина, президент великої, на твою думку, держави. І ти їдеш як Джеймс Бонд, щоб потім це переглядати?". А він їде: мотоциклісти, бідних людей кудись позасовували, щоб вони не вийшли. Супергерой!",- сказав Данилко.

Незважаючи на весь цей пафос, під час особистої зустрічі з Данилком, він визнав Путіна делікатним, уважним і спокійним, ніби намагається "завербувати".

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко поскаржився на цькування в РФ. Артист згадав історію ще тих часів, коли гастролював в РФ.

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