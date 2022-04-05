Висловити свою позицію актор вирішив на другий місяць з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російської одіозний актор і бодібілдер Олександр Невський на другий місяць війни в Україні виступив на підтримку проти військових дій, і заявив, що українці - герої.

Таку позицію він оприлюднив на своїй сторінці в Twitter. Чоловік підкреслив, що всі причетні до вбивства мирних жителів повинні понести відповідальність за це.

"Всі провини в жахливих злочинах проти мирного населення повинні бути покараними. Війну слід зупинити. Висловлюю підтримку всьому героїчному українському народу", - висловився бодібілдер.

Зазначимо, Невський - скандальний російський актор і бодібілдер, який називав себе переможцем конкурсу за версією NABBA. Однак чемпіонат, про який йде мова, насправді проводився INBA в 1999 році, а не NABBA. Крім того, Невський публічно заявляв, що він нібито радник глави Мінкульту РФ, проте спікер міністра спростував дану інформацію.

Нагадавши, внучка Софії Ротару висловилася про війну в Україні.

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