Водій авто загинув на місці.

Російський співак Олег Абрамов потрапив в смертельну дорожньо-транспортну пригоду на П'ятницькому шосе поблизу Москви.

Про це повідомляє RenTV.

Відзначається, що машина, в якій їхав Абрамов, з'їхала в кювет і загорілася. Водій Porsche загинув на місці, а співакові вдалося врятуватися.

На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів. Деталі ДТП встановлюються.

Варто відзначити, що українці не дуже добре ставляться до Олега Абрамова через його неоднозначну позицію по війні. У 2018 році він виступив на фестивалі "Нашестя" на підтримку російської армії.

А в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявив, що і в Україні, і в Росії є "д*біли", які намагаються вирішувати свої питання за рахунок людей.

Відомо, що за тиждень до війни він разом зі своєю групою RADIO TAPOK повинен був виступити в Харкові, але тоді в Україну пропустили тільки Абрамова.

Вас також можуть зацікавити новини: