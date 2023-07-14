Вони влаштували сутичку прямо під час виступу Юліка та Андрія Заліска.

Українські артисти Юлік та Андрій Заліско вдруге пройшли благодійний тур містами Європи. Крайній, зокрема, відбувся в Іспанії. У списку концертного туру були міста: Міхасі, Малазі, Барселона, Торрев'єсі, Аліканте, Картахена, Мадрид, Кальп, Мурсія, Севілья та Уельва.

На одному з концертів, за словами Юліка, організатори повідомили, що під час заходу сталася сутичка проросійськи налаштованих людей.

Зокрема, завдяки охороні, сутичку вдалося зупинити, а неадекватних росіян розігнали українські активісти.

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"Шкода, що мене там не було, я ж був на сцені. Я б зупинив концерт і особисто врізав тим, хто перешкоджає благородній меті – збору коштів для ЗСУ. На щастя, ми свою місію виконали, і вже передали понад 17 тисяч євро допомоги нашій країні. Я команді повідомив, що в разі таких ситуацій негайно повідомляти мені. Разом до перемоги! Слава Україні", - сказав Юлік у коментарі УНІАН.

Чим відомі Юлік та Андрій Заліско

Юлік - український шоумен, автор і композитор пісень, саундпродюсер і ведучий івентів. Колишній учасник колективу "DZIDZIO". У 2021 році став зірковим експертом телепроекту "Співають всі" на телеканалі Україна.

Андрій Заліско - український естрадний співак у стилі поп-фольк, заслужений артист України. Співпрацював з "Територією А" і "Національним хіт-парадом" і гастролював з групами "Ван Гог" і "Фантом 2". Випустив 10 альбомів, деякі з яких були перевидані за кордоном.

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