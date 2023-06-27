Також він засудив повномасштабне вторгнення в Україну.

Російський співак Едуард Шарлот на камеру спалив свій паспорт. Він дістав запальничку і позбувся документа громадянина країни-агресора.

За його словами, він засуджує повномасштабну війну проти України. Він додав, що останні три роки активно протидіє злочинній політиці Кремля.

Крім того, Шарлот повідомив, що хоче приїхати в Україну, щоб підтримувати людей своїми виступами, а також надавати іншу допомогу, яка їм необхідна.

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"Вважаю за потрібне бути в скрутну хвилину з тими, кого утискають. Я більше не громадянин злочинної Росії. Територіально перебуваю в іншій країні. Вибираю тих, хто за мир "братнього народу". Будь ласка, організуйте шлях (в Україну, - УНІАН), наприклад, за офіційним запрошенням", - сказав Шарлот.

Чим відомий Едуард Шарлот

Едуард Шарлот - російський співак, який відомий своїми епатажними витівками. Кілька разів він повідомляв про свою нібито смерть.

Також нещодавно він розрізав стрічку у вигляді знака Z - символу війни Росії проти України. І додав, що він проти війни.

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