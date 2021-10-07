Співачка розповіла про інцидент, який з нею стався.

Українська співачка Jerry Heil поділилася у своєму інста-блозі сумною історією. Виявляється, що дівчина випадково викинула свій паспорт у сміттєвий бак. А сталося це через неуважність, яку спровокувала втома.

Також Jerry Heil зазначила, що після інциденту вона весь день пролежала вдома з відсутнім голосом.

"Стільки всього одночасно, що організм сказав мені "рота закрий". Півдня провалювалася вдома з відсутнім голосом. Можливо, це просто нервова реакція на усвідомлення власної тупості. Бо як пояснити те, що я викинула в сміття свій паспорт?! Який там найшвидший термін відновлення?"- написала зірка.

Читайте також Зірку серіалу "Моя прекрасна няня" підключили до апарату ШВЛ Хто така Jerry Heil

Яна Шемаєва - українська співачка і автор пісень. Вона стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна".

Яна пише тексти на соціальні теми, про свій особистий життєвий досвід, історію інших людей і навколишній світ. Свій жанр вона описує, як "побутовий поп".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич