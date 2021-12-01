Максим Єжов був партнером Лесі Нікітюк в "Танцях з зірками", а після повернувся на паркет вже у парі з Поляковою.

Український хореограф Макс Єжов, який у 2018 році був партнером Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками", а потім повернувся на паркет у парі зі співачкою Олею Поляковою, показав закривавлене обличчя. Артист злякав фанатів розбитим носом і серйозними гематомами.

На своїй сторінці в Instagram він показав моторошне фото, а потім зняв себе на відео.

"Буває і таке", - написав Єжов під знімком, на якому він показує закривавлене обличчя. У коментарях користувачі спочатку припустили, що танцюрист, якого Полякова після проекту "Танці з зірками" запросила у свій шоу-балет, просто зробив грим.

Однак незабаром він з'явився в Stories зі зверненням до фанатів. На відео у Єжова вже був пластир на носі, а синці почали збільшуватися в розмірі. Танцюрист пообіцяв, що незабаром він про все розповість детальніше, а поки що ситуація залишається без пояснень.

Нагадаємо, раніше Макс Єжов відреагував на чутки про роман з Олею Поляковою. Танцюристу приписують романтичні стосунки зі співачкою, бо вони занадто часто демонструють досить відверті рухи на сцені.

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Автор: Поліна Кузенко