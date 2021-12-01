Про роман Олі Полякової і Макса Єжова ходять чутки вже не перший рік.

Український хореограф Макс Єжов був партнером співачки Олі Полякової на "Танцях з зірками". Після закінчення проекту він став одним з танцюристів її шоу-балету. Так, вони багато часу проводять разом і часто з'являються на публіці. Все це стало приводом для домислів шанувальників.

Макс вирішив відреагувати на чутки на YouTube-каналі Agasi show.

"Ні, у мене з Поляковою романа точно немає. І у Полякової зі мною роману немає. Ми спілкуємося, я працюю у неї. Якщо нас бачили в одній компанії, це абсолютно нормально, тому що після концерту ми збираємося колективом. Я ніколи не виправдовуюся. Хочете говорити про мене - говоріть", - сказав Макс.

Читайте такожАні Лорак звинуватили у надмірному використанні фотошопу (фото)Також він зазначив, що спілкується з сім'єю співачки і може провести час з її дочками - Машею і Алісою.

Крім того, Макс Єжов був одним з учасників другого сезону шоу "Холостячка". Але ще на першій церемонії троянд після вечірки головна героїня шоу Злата Огнєвіч не дала йому бутоньєрку. Тому артист відправився додому.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова в прозорому боді приголомшила шанувальників.

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Автор: Діана Могилєвич