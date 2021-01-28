Популярна співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала чергове фото з Мальдів.
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На знімку вона позує біля екзотичних дерев в чорному роздільному купальнику. А доповнила вона такий пляжний образ солом'яним капелюхом.
Варто відзначити, що у Санти дуже красива фігура. Вона стежить за своїм харчуванням і регулярно займається спортом. Більш того, у 2011 році вона стала чемпіонкою світу з фітнесу. Тому й не дивно, що дівчина завжди виглядає на всі сто.
"Красива", "Амазонка", "Чарівна, спортивна, одним словом приголомшлива", "Лара Крофт: розкрадачка бананів", - написали фанати.
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