Дівчина прийняла пропозицію від свого коханого.

Українська блогерка Саша Бо повідомила радісну новину про те, що вона знову виходить заміж. Її коханий, стоматолог Платон Тарнавський вже освідчився їй.

У своєму Instagram Бо зазначила, що коханий зізнався їй у своїх почуттях під час війни, а вона, не роздумуючи, відповіла: "Так".

"Іноді війна розводить... Але нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала "Так", – написала Саша.

Крім того, блогерка показала обручку із золота з діамантами і додала, що тільки любов може врятувати світ.

Нагадаємо, раніше розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта стало скандальним. Екс-кохані на всю країну "колупалися" в брудній білизні один одного. Саша дорікала екс-чоловікові в тому, що він її ображав і шантажував, а Пустовіт, своєю чергою, скаржився на нескінченні приниження з боку дружини. Відзначимо, у пари є двоє синів - Данило і Євген.

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