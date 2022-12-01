Колишня порнозірка обурилася банером, на якому був використаний її знімок. Вона закликала припинити війну.

Екс-зірка фільмів для дорослих Саша Грей відреагувала на банер росіян, які використали її зображення для залучення військовослужбовців на війну в Україні.

На плакат із обличчям порнозірки написано: "Служба за контрактом - гідний вибір. З питань призову звертатися до військового комісаріату за місцем проживання".

Актриса дала зрозуміти, що вона засуджує війну. Саша Грей додала, що від дзвінків через використання її фото на цьому банері у неї вже не перший день розривається телефон:

Відео дня

"Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба створити ненависть і розподіл. Хто-небудь може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я цього не схвалюю. Будьте обережні з тим, чим ви ділитесь".

Також знаменитість підкреслила, що має не дуже правдоподібний вигляд, оскільки на фото у неї занадто великі груди.

"Займайтеся любов'ю, а не війною", - резюмувала Саша Грей.

Відзначимо, що це вже не перше використання фотографій Саші Грей в російській пропаганді. Росіяни вже поширювали в соцмережах фото пороноактриси з легендою про те, що це "медсестра Саша Сєрова", яка "героїчно рятувала життя солдатів і мирних", але її "вбили українці".

Нагадаємо, Саша Грей приготувала український борщ і зняла це на відео.

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