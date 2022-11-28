Крім того, роспропаганда зробила із зірки фільмів для дорослих жертву "українських карателів".

Російська пропаганда не зупиняється у "креативних" підходах до вербування "гарматного м'яса". Цього разу в РФ розмістили борди із порноакторкою Сашею Грей.

Як повідомяє український журналіст Володимир Золкін, роспропаганда розмістила в одному з російських міст рекламний борд для потенційних окупантів. На банері зображено порноакторку Сашу Грей у військовій формі.

"Служба за контрактом - гідний вибір", - йдеться на банері.

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Для деталей потенційне "гарматне м'ясо" просять звертатися у військові комісаріати за місцем проживання.

Нагадаємо, що у 2015 році росіяни вже "креативили" із Сашею Грей. На одному з пропагандистських ресурсів бойовиків з'явилося фото Саші Грей - її видали за медсестру, яку нібито "зарубали українські карателі".

Втрати РФ в Україні: як ЗСУ знищують окупантів

На тлі наступу захисників України російські військові розуміють, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області. Тому вони посилено готуються до оборони, адже бояться смерті.

Ну а поки рашисти панікують, ЗСУ впевнено їх нищать. У Генштабі розповіли, що учора захисники України розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів. Окрім цього, в Україні ліквідували співзасновника фейкового "МДБ ДНР". Росіянам не вистачає "гарматного м'яса", ходять чутки про повну мобілізацію.

За минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Втрати РФ продовжують зростати. Загальні втрати - близько 87900 осіб

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