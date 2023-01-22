Зараз дівчина дуже щаслива.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра після відмови у фіналі головного героя Алекса Топольського не зневірилася і таки знайшла своє кохання. Ще перебуваючи в рідному Харкові, дівчина познайомилася з американцем, до якого переїхала на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як розповіла учасниця шоу Вікторія Варлей в інтерв'ю Ганні Олицькій, обранцем Саші став багатий чоловік, який виконує всі її примхи.

"Її серце зайняте. У неї є хлопець. Він американець. Я його бачила, ми знайомі. Він її старший, він десь мій одноліток. Класний дуже. Ми разом ходили в музей тут в Майамі, потім ходили в ресторан. І потім вони приїжджали до мене на пляж, ми сиділи з моїм собакою", - розповіла Варлей.

Актриса додала, що Саша в цих стосунках - бос, а її коханий дуже щедрий і готовий виконувати всі її капризи.

Життя після проекту - що змінилося у Саші Мудрої

В інтерв'ю УНІАН дівчина розповіла, що зараз живе в Майамі разом зі своїм коханим. За її словами, "холостяк" Алекс Топольський намагався її повернути, але отримав жорстку відмову.

Мудра також поділилася, що коли Алекс дізнався про її нові стосунки, писав їй, що через два місяці вона розлучиться зі своїм чоловіком.

У пост-шоу "Життя після проекту" Топольський відзначив, що всі його думки були зайняті Сашею, попри те, що у фіналі він вибрав Катю Лозовицьку.

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