Благо, тещі і бабусі дружини Тараса вдалося вибратися з блокади.

Український актор Тарас Цимбалюк, якого охрестили секс-символом кіно, розповів, що довелося пережити його тещі і бабусі дружини в Маріуполі, коли там йшли активні бойові дії.

За словами Тараса, спочатку його рідні не хотіли їхати з Маріуполя. Перший час вони ще підтримували зв'язок, але коли окупанти почали масово обстрілювати місто, зв'язок з ними зник. Через два тижні з ними таки вдалося зв'язатися.

"Їх сусідка знайшла зв'язок і сказала, що бабуся і Алла (мати Тіни) – живі, і вони сидять в підвалі весь час. Коли почали обстрілювати той підвал - вони зрозуміли, що потрібно йти ва-банк. Тому що є такий калібр снаряда, який під фундамент може порівняти будинок із землею... І вони вирішили, що треба їхати... Побачили, що їх машина тільки одного разу була зачеплена осколком - вони сіли і, слава Богу, виїхали з Маріуполя. І потім доїхали до нас. Зараз ми всі в Києві", - розповів Цимбалюк у програмі "Зірковий шлях".

Він розповів, що його рідним доводилося пити воду з труб і їсти один шматочок сала три дні, щоб вижити в підвалі під обстрілами.

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